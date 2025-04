Bastoni a Sky | Orgoglioso della squadra è un segnale per noi stessi Insieme siamo fastidiosi per tutti quanti! Se possiamo arrivare fino in fondo? Rispondo così

Bastoni, ha commentato così il successo di oggi in Champions League contro il Bayern MonacoIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Bayern Monaco Inter, Alessandro Bastoni, premiato come MVP del quarto di finale d’andata di Champions League, ha parlato così.COSA SIGNIFICA VINCERE SU QUESTO CAMPO? – «Significa tanto. Venivamo da una grande delusione a Parma. Avevamo grande voglia di rivalsa, sapevamo che tipo di squadra andavamo a affrontare, sono tanto Orgoglioso della squadra. Lautaro e Thuram hanno difeso al limite dell’area, le mezzali e tutti quanti. Adesso recuperiamo, pensiamo al campionato e dopo al ritorno»QUESTA squadra DOVE PUO’ arrivare? – «E’ una grande segnale soprattutto per noi stessi, abbiamo grande autostima in noi stessi e sappiamo che possiamo fare grandi cose solo se giochiamo in questa maniera. Internews24.com - Bastoni a Sky: «Orgoglioso della squadra, è un segnale per noi stessi. Insieme siamo fastidiosi per tutti quanti! Se possiamo arrivare fino in fondo? Rispondo così» Leggi su Internews24.com di RedazioneIl difensore dell’Inter, Alessandro, ha commentatoil successo di oggi in Champions League contro il Bayern MonacoIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Bayern Monaco Inter, Alessandro, premiato come MVP del quarto di finale d’andata di Champions League, ha parlato.COSA SIGNIFICA VINCERE SU QUESTO CAMPO? – «Significa tanto. Venivamo da una grande delusione a Parma. Avevamo grande voglia di rivalsa, sapevamo che tipo diandavamo a affrontare, sono tanto. Lautaro e Thuram hanno difeso al limite dell’area, le mezzali e. Adesso recuperiamo, penal campionato e dopo al ritorno»QUESTADOVE PUO’? – «E’ una grandesoprattutto per noi, abbiamo grande autostima in noie sappiamo che posfare grandi cose solo se giochiamo in questa maniera.

