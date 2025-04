Adolescence è la quarta serie Netflix in lingua inglese più vista di sempre

Adolescence non ha smesso di attirare l'attenzione. La scorsa settimana, la serie limitata britannica è entrata a far parte della lista di Netflix delle sue serie in lingua inglese più popolari di tutti i tempi la scorsa settimana al n. 9, scalzando la stagione 2 di "Bridgerton" dalla lista e spingendo la stagione 3 di "Stranger Things" al n. 10. Ora, Adolescence è al quarto posto della lista con 114 milioni di visualizzazioni in soli 24 giorni.La serie è ora solo dietro la stagione 1 di "Mercoledì" (252,1 milioni di visualizzazioni), la stagione 4 di "Stranger Things" (140,7 milioni di visualizzazioni) e "Dahmer: Monster" (115,6 milioni) nella lista. Sembra probabile che alla fine usurperà almeno "Stranger Things" e "Dahmer", poiché Netflix misura questa lista in base a 91 giorni di visione per ogni titolo, quindi Adolescence ha ancora più di due mesi per risalire la classifca.

