Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi: «Siamo felici, ora manca l’ultimo passetto. Frattesi e Barella…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo la vittoria in Champions League, le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo Bayern Monaco Inter. Le sue emozioni a caldo:LE PAROLE – «Sono felice,. Abbiamo fatto una grande gara, dobbiamo pensare al tipo di gara e non al risultato contro un grandissimo avversario.sempre stati squadra , a San Siro dovremo essere bravi a fare un seguito. C’è soddisfazione, i numeri del Bayern Monaco li conoscete. Non perdevano qua dal 2021,per arrivare in semifinale. Cambi? Sono stati bravissimi i ragazzi, abbiamo avuto il possesso palla a favore nel primo tempo. Vedere il secondo gol fatto con un’uscita dal basso è molto importante, ci abbiamo creduto fino alla fine».