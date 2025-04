Thesocialpost.it - Il Salone 2025, il libro come infrastruttura civile

IlInternazionale deldi Torino, in programma dal 15 al 19 maggio, si prepara a superare sé stesso. Dopo il record di 222.000 visitatori registrati lo scorso anno, la manifestazione culturale più importante d’Italia nel campo dell’editoria torna con un programma imponente e con una serie di novità strutturali e strategiche che confermano l’ambizione crescente dell’evento. Non solo una fiera, ma un laboratorio vivo di idee, linguaggi e visioni che mette in dialogo lettori, scrittori, editori e professionisti delcon il grande pubblico.Con oltre 2.000 appuntamenti previsti in calendario, la 37ª edizione si presentauna vera e propria città del, articolata tra il Lingotto Fiere, l’Oval e il Centro Congressi, ma anche attraverso un nuovo spazio espositivo, il padiglione 4, struttura temporanea allestita all’esterno per ospitare parte delle attività del Bookstock, la sezione dedicata ai giovani lettori e alla scuola.