Frattesi | Dovrò prendere 3-4 sonniferi stanotte per dormire!

Frattesi non è stato un momento semplice, visto il lutto familiare. Ma stasera ha deciso Bayern Monaco-Inter, con il gol decisivo all’88’: la sua gioia a Inter TV.L’ESULTANZA – Davide Frattesi racconta cosa ha pensato al gol dell’1-2 di Bayern Monaco-Inter: «Alcune cose non si possono dire. Ero veramente contento, per una serie di cose: soprattutto perché poi aiuta la squadra a portare a casa un risultato veramente importante. Stasera devo andare a dormire con tre-quattro sonniferi di quelli importanti, perché giocare è dispendioso ma stare fuori lo è altrettanto: poi, non stando in campo, la vivi il triplo. Cosa ci siamo detti all’intervallo? Di continuare così, che poi comunque qualche spazio lo lasciavano in ripartenza. Di continuare a soffrire, perché deve essere una nostra caratteristica saperlo fare, e andare in gol. Inter-news.it - Frattesi: «Dovrò prendere 3-4 sonniferi stanotte per dormire!» Leggi su Inter-news.it Pernon è stato un momento semplice, visto il lutto familiare. Ma stasera ha deciso Bayern Monaco-Inter, con il gol decisivo all’88’: la sua gioia a Inter TV.L’ESULTANZA – Davideracconta cosa ha pensato al gol dell’1-2 di Bayern Monaco-Inter: «Alcune cose non si possono dire. Ero veramente contento, per una serie di cose: soprattutto perché poi aiuta la squadra a portare a casa un risultato veramente importante. Stasera devo andare acon tre-quattrodi quelli importanti, perché giocare è dispendioso ma stare fuori lo è altrettanto: poi, non stando in campo, la vivi il triplo. Cosa ci siamo detti all’intervallo? Di continuare così, che poi comunque qualche spazio lo lasciavano in ripartenza. Di continuare a soffrire, perché deve essere una nostra caratteristica saperlo fare, e andare in gol.

Frattesi non vale 45 mln ma Cambiaso ne vale 80. Quelle narrazioni alimentate con furore…. Inzaghi: “Acerbi out anche contro il Lecce. Devo scegliere tra Frattesi e Barella”. Frattesi: "Competitor niente male all'Inter, dovrò sgomitare per un posto. Io alla Roma? Nulla di vero". Frattesi azzurro difende il calcio italiano: "Basta denigrarci, non c'è solo la Premier League". Frattesi strizza l’occhio alla Lazio e a Sarri: “Ammiro chi fa bel gioco e chi schiera il centrocampo a 3”. La Roma vuole Frattesi ad una condizione: svelato il piano di Pinto. Ne parlano su altre fonti

Frattesi pronto a fare 3/3 e in Parma-Inter ancora due dubbi – CdS - Simone Inzaghi lo sa e quindi non lascerà nulla al caso per quanto riguarda la formazione che dovrà scendere in campo ... sia Lautaro Martinez che Thuram. (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; ... (inter-news.it)