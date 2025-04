Bubinoblog - CANALE 5 PRESENTA IL TURCO CON CAN YAMAN: “TRA I TITOLI PIÙ ATTESI DEL 2025 SU IMDB”

Leggi su Bubinoblog

Martedì 8 e 15 aprile, in prima serata, su5, va in onda in prima visione assoluta ed esclusiva, la miniserie «Il» con Cane Greta Ferro.Al centro del racconto, un giannizzero che, ferito, si rifugia a Moena dopo essere sfuggito all’esecuzione. Nel paese della Val di Fassa, ai piedi delle Dolomiti, il soldato viene salvato da Gloria e invita gli abitanti a lottare per i propri diritti.Can, nel suo primo ruolo in una serie in lingua inglese, interpreta Hasan Balaban, un ufficiale d’élite dell’esercito dell’Impero Ottomano, impegnato nella battaglia di Vienna del 1683: «Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono davvero emozionato. Il progetto corrispondeva ai miei obiettivi, perché totalmente internazionale, anche se il set è stato fisicamente molto impegnativo» (Variety).