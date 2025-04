Bubinoblog - STASERA TUTTO È POSSIBILE: DE MARTINO ADDIO O ARRIVEDERCI? LA RAI DI FRONTE AD UN BIVIO

Leggi su Bubinoblog

Martedì 8 aprile, alle 21.20 su Rai2, decimo e ultimo appuntamento con “”, il comedy show condotto da Stefano Decon un successo oltre ogni attesa.Si chiude una stagione con ascolti record per Step, in crescita settimana dopo settimana e con una Rai2 rete più vista della serata, superando Rai1 e Canale 5.Persi tratta, sottolinea una nota Rai, “la stagione in cui sono stati messi a segno i risultati più alti nella storia del programma”. Oggi si chiude.Nel cast dell’ultima puntata stagionale l’allegria e il talento di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia con le sue esilaranti imitazioni.Ospiti della serata di Step, a tema “Festa!”: Emma, Giovanni Esposito, Federica Nargi, Brenda Lodigiani, Fabio Balsamo.