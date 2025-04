«Ap può tornare a informare dalla Casa Bianca». L'ordinanza (contro Trump) del giudice federale scelto da Trump.

Leggi su Open.online

Ancora un ribaltamento, ancora unche si mette di traverso con l’amministrazione. Stavolta è stato disposto il ripristino dell’accesso dell’agenzia di stampa Associated Press alla. I giornalisti dell’Ap erano stati esclusi per ritorsione perché l’agenzia non aveva accettato di chiamare il Golfo del Messico, “Golfo d’America”, come avrebbe indicato il presidente Donald. Ma la notizia è un’altra. A disporre il rientro degli inviati non amati dal tycoon è stato ilTrevor McFadden, nominato dadurante il suo primo mandato. «Se il governo apre le porte ad alcuni giornalisti – che sia lo Studio Ovale, la Sala Est o altro – non può poi chiuderle ad altri a causa dei loro punti di vista», ha sottolineato McFadden nel. Cosa può fare ora APOra Ap potràfin da subito allo Studio Ovale, a bordo dell’aereo presidenziale e in tutte le aree a cui accedono gli altri media al seguito del presidente.