Thesocialpost.it - Pavia, Clara Crivellini accoltellata dal marito Anselmo Zanellato: lui si uccide con un fucile. A trovare i corpi la nuora

Una tragica scoperta ha scosso la piccola comunità di Confienza, in provincia di, martedì pomeriggio. Due persone,, 68 anni, e la moglieAngela Crivellin, 66 anni, sono stati trovati senza vita nella loro casa in vicolo Castellazzo. L’ipotesi prevalente dagli investigatori è quella di un omicidio-suicidio.A dare l’allarme è stata ladella coppia, che non riusciva a mettersi in contatto con i suoceri fin dalla mattina. Preoccupata, si è recata presso la loro abitazione per verificare cosa fosse successo e ha fatto la tragica scoperta. Isenza vita sono stati trovati intorno alle 17: la donna giaceva in cucina, con evidenti ferite da arma da taglio, mentre ilè stato rinvenuto in un rustico adibito a ricovero attrezzi, nel cortile. Accanto a lui, unda caccia calibro 12, che ha evidentemente causato la sua morte.