Bubinoblog - SOGNANDO BALLANDO: C’È ANCHE ALBERTO MATANO NELLO SHOW DI RAI1 (ANTEPRIMA)

Leggi su Bubinoblog

Da venerdì 9 maggio alle 21:30 andrà in onda Sognanocon le Stelle, una grande festa super i 20 anni dell’iconicodiretto e condotto da Milly Carlucci.Tempo fa la conduttrice ha annunciato che sarà presente “l’inimitabile giuria” ovvero Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Tutti confermati.Oggi BubinoBlog è in grado di confermarela presenza di. Ritroveremo dunque la famiglia dicome la chiama la Carlucci, oltre a vari vincitori e concorrenti.Una celebrazione di uno dei programmi più longevi e amati della televisione che serviràper scegliere alcuni nuovi maestri per l’edizione 2025 di, attesa in autunno su.L'articolo: C’ÈDI) proviene da BUBINO.