VOGLIO FERMARMI E RITROVARE ME STESSO | SIGNORINI LASCIA IL GRANDE FRATELLO?

Alfonsoha dato tutto seper il, prima al fianco di Ilary Blasi come opinionista e poi da solo nel doppio ruolo di autore e conduttore.Ora dopo l’ennesima edizione dalla durata monstre con tanto di doppio appuntamento settimanale sente il bisogno di prendersi una pausa di riflessione. Le parole:Il mancato appuntamento a settembre? Non si tratta di una semplice svista: sento davvero il bisogno di prendermi una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo. Per orame.Cosìa Tv Sorrisi e Canzoni. Dunque a settembre potrebbe esserci un nuovo conduttore nel reality di Canale 5. Staremo a vedere. E voi chi vorreste?L'articolo “ME”:IL? proviene da BUBINO.