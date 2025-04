Inter impresa a Monaco | Frattesi firma il 2-1 sul Bayern

Monaco DI BAVIERA – Un’impresa storica per l’Inter di Simone Inzaghi, che supera il Bayern Monaco 2-1 nella bolgia dell’Allianz Arena, ponendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali di Champions League. È stata una partita di straordinaria intensità, con capovolgimenti di fronte, episodi chiave e giocate di qualità, conclusasi con l’epilogo trionfale firmato Davide Frattesi nei minuti finali.Avvio sotto pressione, poi il colpo di LautaroI nerazzurri cominciano con prudenza, affrontando un Bayern determinato a imporsi sin dai primi minuti. Harry Kane, particolarmente ispirato, sfiora il gol del vantaggio al 26’, colpendo il palo esterno con un destro potente da posizione invitante. Sommer, protagonista tra i pali, si oppone con autorità a diverse conclusioni dei tedeschi, inclusa una velenosa di Guerreiro al 65’. Thesocialpost.it - Inter, impresa a Monaco: Frattesi firma il 2-1 sul Bayern Leggi su Thesocialpost.it DI BAVIERA – Un’storica per l’di Simone Inzaghi, che supera il2-1 nella bolgia dell’Allianz Arena, ponendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali di Champions League. È stata una partita di straordinaria intensità, con capovolgimenti di fronte, episodi chiave e giocate di qualità, conclusasi con l’epilogo trionfaleto Davidenei minuti finali.Avvio sotto pressione, poi il colpo di LautaroI nerazzurri cominciano con prudenza, affrontando undeterminato a imporsi sin dai primi minuti. Harry Kane, particolarmente ispirato, sfiora il gol del vantaggio al 26’, colpendo il palo esterno con un destro potente da posizione invitante. Sommer, protagonista tra i pali, si oppone con autorità a diverse conclusioni dei tedeschi, inclusa una velenosa di Guerreiro al 65’.

