Regno Unito al via un progetto per prevedere gli omicidi L’accusa delle ong | Programma distopico

Regno Unito alla lista di Paesi che vogliono introdurre sistemi di polizia predittiva. Lo riporta il Guardian, secondo cui il governo di Keir Starmer starebbe sviluppando un Programma di «previsione degli omicidi». Come? Utilizzando i dati personali delle persone già note alle forze dell’ordine per identificare coloro che hanno maggiori probabilità di compiere un delitto. Il nome originale del Programma era «progetto di previsione degli omicidi». In un secondo momento, è stata scelta una formula ben più innocua, ossia «condivisione dei dati per migliorare la valutazione del rischio».L’accusa delle ong: «distopico»Secondo il ministero della Giustizia, il progetto contribuirà a rafforzare la sicurezza pubblica. Sono in molti, però, a definire il Programma «agghiacciante e distopico». Leggi su Open.online Potrebbe aggiungersi anche ilalla lista di Paesi che vogliono introdurre sistemi di polizia predittiva. Lo riporta il Guardian, secondo cui il governo di Keir Starmer starebbe sviluppando undi «previsione degli». Come? Utilizzando i dati personalipersone già note alle forze dell’ordine per identificare coloro che hanno maggiori probabilità di compiere un delitto. Il nome originale delera «di previsione degli». In un secondo momento, è stata scelta una formula ben più innocua, ossia «condivisione dei dati per migliorare la valutazione del rischio».ong: «»Secondo il ministero della Giustizia, ilcontribuirà a rafforzare la sicurezza pubblica. Sono in molti, però, a definire il«agghiacciante e».

