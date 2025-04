Rompipallone.it - La Juventus pesca in Inghilterra: arriva grazie a un’opzione

Leggi su Rompipallone.it

Per la, mosse in programma sul mercato inglese: colpo per i bianconeri che puòrea una particolare opzione contrattualeHa bisogno di soppesare con grande attenzione le mosse per il proprio futuro, la, dopo che i tentativi di avviare un nuovo ciclo vincente, fin qui, non hanno avuto particolare successo. I bianconeri hanno compiuto diverse rivoluzioni di recente, ma senza ottenere risultati di rilievo, almeno per il momento. E per la prossima estate si possono prevedere, di sicuro, altri stravolgimenti importanti.Per avere un’idea chiara della portata dei cambiamenti che attenderanno la Vecchia Signora, dovremo capire come si concluderà esattamente questa stagione calcistica. E’ fondamentale per laentrare nuovamente in Champions League, non solo per il prestigio ma anche per il significativo fattore economico che verrebbe generato dall’accesso alla principale competizione europea per club.