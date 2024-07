Roma taxi E’ inaccettabile l’aumento indiscriminato delle tariffe denunciano i consiglieri capitolini di Italia viva Casini e Leoncini

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 8 luglio 2024) “In attesa del bando per le nuove licenze, promesso dallAssessore Patanè entro la fine di luglio, restiamo esterrefatti di fronte alle indiscrezioni di queste ore sulla possibilità di un aumento sostanzioso, con la corsa minima che partirebbe addirittura da 9 euro”.sul: “Da anni ci battiamo per la liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea e per riformare l’intero comparto con l’obiettivo di aumentare le licenze” E’ quantoValerioe Francescadi, che poi aggiungono, “Da anni ci battiamo per la liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea e per riformare l’intero comparto con l’obiettivo di aumentare le licenze, ed aprire alla concorrenza ma soprattutto migliorare la vita dei cittadini, condannati oggi ad attese insostenibili per trovare une a non avere alternative valide”.