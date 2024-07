Progetto Grow29 a Gallarate firme raccolte consegnate in Comune | No al taglio del bosco sì alle scuole di quartiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Varese), 8 luglio 2024 –oggi pomeriggio all’Ufficio Protocollo deldile, un migliaio,dal Comitato “Salviamo gli alberi di” che chiede la revisione delche prevede un nuovo polo scolastico e di salvare ildi via Curtatone. All’esterno di Palazzo Borghi i rappresentanti del Comitato hanno esposto alcuni cartelli, chiaro il messaggio “No aldel, sìdi”. Spiegano i promotori della petizione che lanciano un appello a tutti i consiglieri comunali :”Isi che hanno firmato non chiedono di cancellare il, ma di utilizzare i fondi per una vera rigenerazione urbana: non vogliono ildeldi via Curtatone, non vogliono la dismissione delledie la costruzione di un unico plesso scolastico stretto tra l’inquinamento e i rumori dell’autostrada e della ferrovia.