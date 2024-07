Orban stupisce ancora | vola da Xi Jinping per un accordo di pace l' Ue insorge

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Prima Kiev, poi Mosca e ora Pechino: si tratta del terzo viaggio in meno di una settimana per il premier ungherese Viktor. Ad annunciarlo è stato lui stesso, che su X ha scritto: "Peace Mission 3.0" con a corredo una foto che lo ritrae con il presidente cinese Xi: "La Cina è una potenza chiave nella creazione delle condizioni per lanella guerra Russia-Ucraina. Per questo sono venuto a incontrare il presidente Xi a Pechino, solo due mesi dopo la sua visita ufficiale a Budapest". A margine del post l'hashtag HU24EU, in riferimento al fatto che la presidenza ungherese dell'Unione Europea in questo semestre, iniziato a luglio, è nelle mani dell'Ungheria. Il nodo principale, però, è che l'Unione europea non ha dato a Orbán nessun mandato negoziale.