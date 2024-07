L’assassino che perseguita gli uomini dello Sri Lanka

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una minaccia silenziosa: l'epidemia di malattie renali nello SriIl cambiamento climatico e l'inquinamento delle acque sono alla base di un'epidemia di malattie renali che sta colpendo pesantemente la popolazioneSri. Le cause profonde L'acqua contaminata da pesticidi e fertilizzanti, unite alle temperature sempre più elevate, stanno contribuendo a diffondere questa malattia devastante. Impatto sulla popolazione Le malattie renali stanno mietendo molte vittime, in particolare tra gli agricoltori e le comunità rurali, che dipendono dall'acqua contaminata per le proprie attività quotidiane. Urgente bisogno di azioni preventive Il governoSrie le organizzazioni internazionali devono agire