Candidati elezioni regionali in Emilia Romagna Ugolini scende in campo | E’ il momento di riavvicinare tutti alla politica

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bologna, 8 luglio 2024 - Elena, preside del liceo Malpighi ed ex sottosegretaria,ine lancia ufficialmente la propria candidatura alle prossimedi novembre in: “Mi sono decisa a parlare perché ho capito che ci sono le condizioni per costruire un progetto civico che cambi il modo di pensare al governo della nostra regione. Alle ultimeha votato solo la metà dei cittadini: ecco, è arrivato ildi. Un cantiere ancora tutto in divenire, dato chedichiara di non aver ancora sentito nessun partito, ma che potrebbe sposarsi con ogni probabilità con l’appoggio del centrodestra. La dirigente del Malpighi, però, non si scompone. Anzi lancia quasi una provocazione quando si chiede se la proposta sia aperta anche al centrosinistra: “Io farò una proposta civica: se il Pd volesse aderire ne sarei felicissima.