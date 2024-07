LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | pioggia di medaglie per l’Italia che domina il medagliere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.09 La nostratestuale termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con il riepilogo di queste ultime finali su OA Sport. 19.08 Gli azzurrino ilre con un totale di 13 ori, 9 argenti e tre bronzi davanti a Ungheria (4-3-4) e Turchia (4-3-3), poi Romania, Lituania, Spagna e Regno Unito. 19.06 Sono dunque otto leconquistate dalin questa ultima giornata, gli ori di Daniele del Signore, Alessandro Ragaini e delle staffette miste 4×100 maschili e femminili, gli argenti di Daniele Momoni e Lucreziae i bronzi di Giulia Pascareanu e Carlos D’Ambrosio. 19.04 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Arriva l’ennesimo oro per gli azzurri che chiudono nel migliore dei modi uno spaziale europeo, 3’37?13 il tempo delche precede Spagna (3’38?09) e Regno Unito (3’38?37).