Evento bloccato | proteste e silenzi

(Di domenica 7 luglio 2024) L’organizzazione del Beer Village, mai inaugurato al parco del Cormorano di Falconara, è già al lavoro per Giulianova (la seconda tappa del tour, il prossimo weekend, ndr), ma non si schioda dalla posizione palesata ieri: "Non ci saranno dichiarazioni ufficiali, per il momento". Vale a dire fintanto gli uffici legali non avranno individuato le azioni da intraprendere. L’griffato Claudio Cecchetto, in programma da venerdì a oggi, nel giorno di apertura ha ricevuto lo stop da parte della Commissione di pubblico spettacolo ed è stato incredibilmente annullato. Le motivazioni del Comune, che compartecipa alla Commissione in cui sono presenti, però, soprattutto tecnici esterni: "Carenza documentale". Quando la notizia della cancellazione è divenuta pubblica, ha scatenato ledelle tante persone che avevano già acquistato i biglietti (saranno regolarmente rimborsati).