Colpo Virtus ecco Ricci | Club forte e ambizioso

(Di domenica 7 luglio 2024) Il secondoin entrata è servito. Non ci sono state sorprese, Federico, ala, si è vestito di giallonero. Ildel presidente Davide Fiumi ha messo sotto contratto l’ex giocatore di Fiorenzuola per la stagione 2024/2025. Unmente voluto dal tecnico Gianluigi Galetti che ha già in passato ha avuto a disposizione il giocatore. "Ho un rapporto molto bello e privilegiato con Federico – commenta il coach giallonero – e sono contento che alla fine, dopo una gestazione lunghissima, abbia scelto di venire da noi e da me in particolare perché sono convinto che la nostra sia un’intesa importante. È come se fosse una sorta di mio prolungamento in campo per quanto riguarda il settore lunghi".è un elemento che entrerà subito nelle corde di Galetti, e questa conoscenza maturata in passato servirà anche da molla per gli altri compagni di squadra.