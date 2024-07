Ci saranno dei morti | la grande paura nel giorno del voto Francia blindata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Più di 30mila poliziotti in tutta la, 5mila solo a Parigi e nella sua regione, l'Île-de-France, per contenere la violenza che i gruppuscoli di estrema sinistra potrebbe scatenare nelle piazze in casa di trionfo del Rassemblement national (Rn). Lasi blinda per il secondo turno delle elezioni legislative anticipate indette dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, come momento di «chiarificazione» democratica alla luce della vittoria del partito sovranista di Marine Le Pen e Jordan Bardella alle europee. I primi exit poll arriveranno a partire dalle 20 e già in serata si saprà a grandi linee quale sarà l'assetto della futura Assemblea nazionale, anche se per la formazione del governo bisognerà aspettare i prossimi giorni, quando inizieranno le trattative tra i vari gruppi.