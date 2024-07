Windstorm 4 – Il vento sta cambiando | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

Windstorm 4 – Il film: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, sabato 6 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Windstorm 4 – Il film, film tedesco del 2019 diretto dalla regista Theresa von Eltz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La nonna Maria Kaltenbach, Sam e l'istruttore di equitazione Kaan cercano insieme di far funzionare Gut Kaltenbach, che è in difficoltà finanziarie. L'ambiziosa Isabell la sostiene in questo, sebbene persegua segretamente i propri obiettivi. L'impulsiva Ari arriva in terapia a Kaltenbach, dove sviluppa un rapporto speciale con Windstorm, il cavallo omonimo della serie del film, e stringe amicizia anche nei sogni con Mika, che è in coma.