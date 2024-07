Maltempo movieri al semaforo sulla Statale 63

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Nel tratto della63 Ca’ del Merlo-Ardaceda, domani saranno presenti, al, iper regolare il traffico a seguito dell’intervento per i danni causati dall’ondata didel 24 e 25 giugno. Nella località le piogge hanno portato via, lungo un breve tratto di strada, il materiale di sostegno della carreggiata già precaria. Per questo da alcuni giorni Anas ha disposto un tratto a senso unico alternato regolato da. Domenica scorsa questo, a seguito del forte afflusso di visitatori e turisti verso l’Appennino e ritorno verso la città, ha causato code piuttosto consistenti con conseguenti disagi. L’assessore ai lavori pubblici di Castelnovo Monti, Giorgio Severi, spiega: "In accordo con il Comune di Carpineti, abbiamo preso contatti con Anas tramite l’ingegner Stefano Parrotta, referente per la63, e abbiamo concordato per le domeniche e i giorni festivi, la presenza dicosì da ridurre le code, fino a quando non saranno svolti i lavori di riparazione che permetteranno di riaprire il tratto in entrambi i sensi di marcia.