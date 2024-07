Baronissi il Sindaco Anna Petta | Boschi Sicuri – Parte il nuovo Servizio di Avvistamento Aereo Incendi tramite drone

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 6 luglio 2024) Il Comune diha inaugurato ufficialmente il progetto “”, un’iniziativa di prevenzione deglivi che prevede attività die pattugliamentosvolte dal Nucleo Comunale di Protezione Civile in collaborazione con l’Associazione “Il Punto”. «Abbiamo intensificato la manutenzione e la cura delle aree verdi per ridurre il rischio di innesco degli, ma è cruciale che tutta la comunità rimanga vigile. Con l’aiuto di droni, monitoriamo costantemente i versanti collinari, che in passato sono stati devastati da numerosi. Questo progetto impegna i nostri volontari in operazioni di pattugliamento ecome deterrente a fenomeni criminosi e dolosi», esordisce la Sindaca didurante la visita presso l’Associazione “Il Punto” per il primo volo del