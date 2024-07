Un fine settimana tra vernacolo e musica di altà qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Teatro,e arte negli eventi dela Castiglione della Pescaia. Questa sera la Compagnia dell’Anello presenta una commedia brillante di Antonella Zucchini intoscano, "Missione da ‘i Paradiso". L’appuntamento è alle 21,30 al Torrione di Buriano. Una serata di teatro unica nel suo genere, organizzata dal Comitato Festeggiamenti di Buriano, un’occasione per divertirsi in una location d’eccezione. Sempre questa sera alle 21,15, in piazza Solti, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto inaugura i suoi concerti a Castiglione della Pescaia con una serata dedicata al Tango. Sotto la direzione di Artur Pinho le melodie di Astor Piazzolla saranno eseguite dall’Orchestra, con il solista Fabio Furia al bandoneon accompagnato nella danza dai ballerini di tango argentino Maurizio Ginnanneschi e Francesca Lazzari.