Roberto Neulichedl | Reggio come città Erasmus Abbiamo grandi potenzialità

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quando è arrivato a, a 24 anni, aveva dovuto interrompere gli studi per ragioni economiche. All’inizio ha lavoratofacchino nei traslochi delle scuole, omacchinista a teatro: "Sono orgoglioso di quella esperienza, spostando lavagne o dando il copale sulla graticcia del teatro Ariosto ho potuto toccare con mano. Quella stessache mi ha poi dato l’occasione di terminare la mia formazione"., originario di Cavalese, oggi è assessore alla tutela ambientale e all’università nella nuova giunta di Massari, in quota M5s.si sente ora che è fresco di nomina? "Ovviamente provo grande soddisfazione, anche perché posso lasciare così il posto in consiglio comunale a Gianni Bertucci. La scelta di entrare nella coalizione partiva proprio dalla volontà di contribuire al governo della: obiettivo raggiunto, nonostante le difficoltà e la divergenza di visioni nata nel Movimento 5 Stelle locale".