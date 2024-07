Rifiuta di consegnare l' ordine al piano in 20 pestano un rider a Palermo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - Unè stato pestato a sangue da una ventina di persone a. è avvenuto ieri sera in piazza Principe di Camporeale. Il lavoratore, della piattaforma di cibo a domicilio Glovo, era andato a fare una consegna col suo scooter tra le 22 e 22.30. Il cliente gli ha chiesto di portare l'ale lui ha risposto di no, che non poteva. Il cliente a questo punto ha cominciato a inveire ed è sceso. Ha cominciato a picchiarlo buttandolo per terra. E nel frattempo dal palazzo sono arrivate una ventina di persone e hanno iniziato a prenderlo a calci e a pugni. Solo quando per strada si sono avvicinate altre persone che dicevano "lasciatelo stare, lo state ammazzando" il, che aveva per fortuna tenuto il casco in testa, si è potuto allontanare.