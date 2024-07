Olanda-Turchia Koeman | Non sottovalutiamo gli avversari Dumfries | Siamo concentrati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Giochiamo per una semifinale e questo non accade spesso, non possottovalutare gli. Laha entusiasmo ed è brava con il pallone tra i piedi, ma sappiamo che a volte ci verranno concessi degli spazi e dobbiamo sfruttarli bene. Dobbiamo migliorare nei calci d’angolo, ne abbiamo parlato e dobbiamo calciarli meglio, anche perché abbiamo dei colpitori di testa ottimi”. Così Ronaldin conferenza stampa alla vigilia di, sfida valevole per i quarti di finale degli Europei in Germania. Al fianco del commissario tecnico della selezione dei Paesi Bassi, il difensore Denzelsi è espresso sull’evento a sua volta: “Cisoprattutto sul nostro gioco; loro, proprio come i romeni, entrano in partita con un grande cuore.