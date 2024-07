Napoli-Buongiorno interviene ADL | la mossa per sbloccare tutto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’affaresembra poter andare verso una chiusura importante e definitiva: ladi De Laureurentiis che ha sbloccato. Alessandroresta il nome caldo per il mercato del. Il difensore del Torino è nel mirino della squadra azzurra ormai da settimane ma proprio nelle ultime ore c’è stata un’accelerata importante per cercare di chiudere i giochi in tempi brevi. Aurelio De Laurentiis, insieme a Davide Manna, ha incontrato nelle scorse ore l’agente del giocatore per provare a trovare una quadra. L’accordo col Torino c’è già: 35 milioni più 5 di bonus, un’offerta importante che evidentemente non poteva non soddisfare il palato di Urbano Cairo. Ora, però, c’è da capire in che maniera andare a soddisfare le richieste del giocatore e del suo entourage.