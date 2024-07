L’ipocrisia sull’età di Biden e le risate sul golpista Trump

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 luglio 2024) Forse bisogna prima toccare il fondo, raggiungere l’abisso oltre il quale non c’è più spazio per ulteriori disastri politici, economici e morali. Probabilmente serve arrivare a quel punto morto per rendersi conto che le fregnacce di cui ci siamo riempiti la testa non sono una cura dell’insoddisfazione personale, ma la causa del rancore e del risentimento che poi alimentano il populismo, il caos antisistema e il disastro esistenziale. Criticare la globalizzazione e il grande trasferimento di ricchezza dall’ovest all’est è legittimo, ma se la ricetta difensiva è il sovranismo alla Lollobrigida, il nazionalismo mentecatto, e l’autoritarismo russo, la corsa verso il precipizio è inesorabile e irreversibile. Gli inglesi lo sanno, se ne sono accorti, lo hanno vissuto sulla propria pelle, e ieri hanno affidato al Labour rinnovato seriamente da Keir Starmer una maggioranza di dimensioni storiche che è figlia diretta dell’abisso raggiunto otto anni fa con la Brexit e con le sirene populiste suonate principalmente da una destra di apprendisti stregoni, ma anche da una sinistra anticapitalista (e pure antisemita).