La Spagna al lavoro per una serie incentrata sulla vita di Amanda Lear

(Di venerdì 5 luglio 2024)Laha deciso di ‘omaggiare’. La casa di produzione iberica Beta Entertainment Spain sta infatti sviluppando unabasatadella cantante, attrice, conduttrice televisiva e modella francese, per anni tra i volti fissi della televisione nostrana. Come rivelato dal portale iberico Cveintiuno, la– che ha come titolo provvisorio Queen- sarà suddivisa in otto episodi e racconterà lafrenetica di, a partire dai personaggi famosi che ha incrociato durante il suo percorso artistico: da David Bowie a Andy Warhol, passando per Mick Jagger, John Lennon, Lola Flores, Francisco Franco e fino ad arrivare a Salvador Dalí, del quale è stata la musa ispiratrice per circa quindici anni.