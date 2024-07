I laburisti vincono le elezioni nel Regno Unito Brexit e crisi economica decisive

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ihanno stravinto leinglesi. Keir Starmer sarà il nuovo primo ministro britannico, dopo 14 anni di ininterrotto governo conservatore. 410 seggi su 650. L’ultima vittoria risale al 2005 ed erano 27 anni (dai tempi di Tony Blair) che il centrosinistra non trionfava partendo dall’opposizione e non dal governo. Successo previsto, ma era attesa una debacle di queste dimensioni per i Tory che hanno incassato il risultato più basso di quasi due secoli di storia. La valanga laburista ha conquistato un consenso che esce da anni difficili e mal governati, secondo molti elettori arrabbiati. Gli scandali (le feste di Boris Johnson e staff durante il Covid), la politica di tagli della meteora Liz Truss (durata a Downing Street 49 giorni), l’aumento della povertà, la