Ecco chi è Keir Starmer il nuovo primo ministro del Regno Unito

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilha una nuova maggioranza laburista e unleader, il segretario del partito,, che rimpiazzerà il conservatore Rishi Sunak al numero 10 di Downing Street. Chi èNato nel 1962 a Londra,è stato avvocato per i diritti umani prima di passare i magistratura dal 2008 al 2013. Ha quattro fratelli, lui è ildella famiglia ad andare all’università. Comincia a lavorare come avvocato. Nel 1997 conosce la moglie Victoria, sua collega. Lei fa la campagna di Tony Blair. Ha origini ebraiche e questo giocherà un ruolo fondamentale negli ultimi anni e in un partito accusato di antisemitismo. La coppia ha due figli protetti da una privacy strettissima. Leader del partito dal 2019,sceglie una via personale per far rinascere un partito devastato e per farlo tornare una scelta possibile per il ceto medio.