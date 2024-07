Nuovo giallo Orlandi | il caso Skerl e il collezionista di ossa della Magliana

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) C'è un filo rosso che lega la scomparsa di Emanuela, il furtobara di Katye ildi, mai individuato,. Sullo sfondo l'anello di congiunzione: Marco Accetti. Il fotografo bollato come un mitomane ma che invece sarebbe il telefonista del, oltre all'uomo che avrebbe telefonato per indicare com'era vestita Mirella Gregori poco dopo la sua scomparsa, colui che dette la notiziasparizione del sepolcroe ancora il sospettato numero uno nell'ultima inchiesta sul rapimento di Emanuela, avverso l'archiviazione si era pronunciato l'allora procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, che in una lettera riservata al suo capo Giuseppe Pignatone ribadiva, in riferimento al fotografo, «la necessità di espletare alcuni specifici atti istruttori che voi non avete ritenuti né necessari né opportuni tra i quali anche una perizia psichiatrica nei confronti dell'Accetti tesi, quantomeno ad escludere, la possibilità che l'Accetti sia un serial killer che abbia confessato la sua partecipazione in orridi delitti in modo tale da non poterne essere coinvolto processualmente».