La stella del Manchester City accetta la grande uscita da Etihad scuotendo i campioni | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilè stato scosso dall’accordo raggiunto da una delle sue più grandi stelle per l’dalla Premier League. Idevono ancora concludere qualche affare quest’estate, con Italiano: sostenendo che le cose rimarranno così finché qualcuno non se ne andrà, con l’allenatore Pep Guardiola che vuole portare lo stesso gruppo di giocatori nella prossima stagione, mentre insegue un quinto titolo consecutivo in Premier League senza precedenti. Ma con giocatori del calibro di Kevin De Bruyne e Bernardo Silva sempre più vicini a rimanere stelle delmentre la finestra di mercato si trascina, la partenza di una figura chiave influenzerà sicuramente i piani e costringerà i Citizens a lanciarsi sul mercato.