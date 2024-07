Emergenza in ospedali e Pronto Soccorso tra ferie dei medici e carenza del personale

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tracronica die normalidel periodo, èper l’estate nei reparti dina interna degliitaliani. Tra giugno e settembre, oltre il 91% deiusufruiscono dei 15 giorni di vacanze nel periodo estivo, come garantito dal contratto nazionale di lavoro. Questo comporta una riduzione degli organici in reparto che varia tra il 21 e il 30 per cento nel 48% dei casi, tra il 30 e il 50 per cento nel 19,4% dei reparti, mentre laè tra l'11 e il 20 per cento in un altro 21,8% dei casi. Per chi resta in servizio, il volume di lavoro aumenta nel 42,7% dei casi. Sono i dati resi noti dalla Federazione deiinternistieri, che chiedono un'indagine parlamentare conoscitiva sui reparti dina Interna.