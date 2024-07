Camorra il boss Schiavone era pentito? No torna al 41-bis

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 4 luglio 2024) La procura di Napoli ha interrotto il processo di collaborazione con Francesco, 70 anni, ildel clan camorrista dei Casalesi, noto anche come Sandokan. Lo scorso marzo aveva deciso di diventare un collaboratore di giustizia, e cioè di fornire agli inquirenti informazioni rilevanti sui meccanismi interni alla criminalità organizzata in cambio alcuni benefici circa la pena detentiva. Inserendonel programma per collaboratori, i pubblici ministeri speravano di ottenere qualche chiarimento sui legami trae politica, sui capitali nascosti dell’organizzazione criminale, o informazioni utili a indagini ancora in corso. Un tema rilevante è anche quello del traffico di rifiuti tossici nella cosiddetta ‘terra dei fuochi‘ (e non solo), ossia parte della provincia di Napoli e di quella di Caserta colma di discariche abusive e smaltimento illegale con incendi a cielo aperto.