Buongiorno ha le idee chiare sì al Napoli ma con una clausola rescissoria tra due anni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024)ha le, sì alma con unatra due. Ne scrive il quotidiano torinese La Stampa. Ora, per il 25enne Alessandro, non rimane che definire i dettagli del contratto con il, che prevede uno stipendio triplicato rispetto a quanto percepiva in granata: da 2,5 milioni a salire per le prossime 5 stagioni, ma il difensore vorrebbe inserire unadi rescissione tra 24 mesi. E poi la sua avventura con il Torino potrà dirsi ufficialmente chiusa dopo 18. Sarebbe potuto diventare il capitano del nuovo corso. Invece sarà uno dei perni del progetto di unfuori dall’Europa dopo 15. I granata si consolano con la più grande plusvalenza dell’era Cairo – dopo quella di Bremer – e con un conto in banca che adesso potrà far iniziare il mercato.