Atalanta nuova sfida alla Fiorentina per Brescianini La Juve prepara l’offerta per Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Con l’acquisto di Zaniolo che è ormai prossimo all’annuncio, l’sistema una parte dell’attacco in attesa che venga scelto il vice Scamacca da regalare a Gasperini: ora l’attenzione si sposta sul centrocampo, dove potrebbe esserci presto del traffico, tra l’interesse per Marcoe la possibile partenza di Teun. Cresciuto nel Milan e attualmente in forza al Frosinone, il classe 2000 in quest’ultima stagione ha giocato la sua prima annata completa di Serie A, conclusa con la retrocessione, ma risultando comunque uno dei migliori nella rosa ciociara. Mediano, centrale, interno, a volte ha giocato anche come esterno sinistro di difesa e di centrocampo, avanzando anche sulla linea d’attacco all’occorrenza. Sono state 36 le sue presenze: in passato ha giocato con Cosenza, Monza ed Entella.