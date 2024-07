Amianto – L’Osservatorio Nazionale | Un’ottima notizia il trasloco Rai da Viale Mazzini finalmente si allontana il rischio esposizione per i dipendenti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 4 luglio 2024) Questo il commento del Presidente del, Ezio Bonanni, alladiffusa da vari organi di stampa in questi giorni della decisione del Cda della Rai, di disporre il trasferimento di tutti gli uffici dalla sede dia quella in via Alessandro Severo, nella zona Eur/Ostiense.sulRai, sollecitato dal presidente, Bonanni, soprattutto dopo la morte di Marius Sodkiewicz e di Franco Di Mare Va infatti rimarcato che, già da tempo, l'Ona aveva rilevato e denunciato la presenza dell'asbesto nella storica sede di, e sollecitato, soprattutto dopo la morte di Marius Sodkiewicz e di Franco Di Mare (nella ft), un intervento urgente, alla luce del fatto che la Rai aveva da tempo manifestato l'intenzione di effettuare i lavori di ristrutturazione, senza mai adempiere al suo progetto.