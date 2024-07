Volley le possibili convocate dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024 | gli ultimi ballottaggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Conclusasi la festa per la conquista della VNL (ball Nations League), la Nazionale italiana di pallavolo, guidata da Julio Velasco, deve già rivolgere lo sguardo ai prossimi Giochi Olimpici. Dopo l’entusiasmo raccolto a Bangkok, la squadra è pronta ad affrontare con il giusto spirito la fase finale di preparazione per l’importante appuntamento olimpico. Per il tecnico argentino, però, non sarà tutto semplice. Velasco dovrà prendere decisioni cruciali e, in alcuni casi, dolorose che potrebbero significare l’esclusione di alcune delle protagoniste della recente vittoria nella final eight della VNL. Per i Giochi Olimpici, infatti, il regolamento prevede una rosa di sole 12 giocatrici. Questo limite impone al tecnico una scelta delicata tra diverse configurazioni della squadra: portare tre centrali o tre bande, oppure optare per una formazione con tre centrali, tre bande e due liberi.