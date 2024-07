Tutte le novità della nuova legge cyber spiegate dall’avvocato Mele

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la28 giugno 2024, n. 90 che contiene “Disposizioni in materia di rafforzamentosicurezza nazionale e di reati informatici”. Dopo l’approvazione delle Camere, il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha le deleghe alla sicurezza e allasicurezza, aveva spiegato che il testo fornisce “strumenti operativi più adeguati” a respingere gli attacchi informatici, in particolare da parte di soggetti statuali ostili (come la Russia e la Cina). Come raccontato su queste pagine, il testo prevedeper i soggetti ricompresi nel Perimetro per la sicurezza nazionale cibernetica, una procedura di allarme e di collaborazione con l’Agenzia per lasicurezza nazionale, per gli interventi riparatori e definisce la modalità di intervento quando ci sono competenze concorrenti, per esempio dell’Agenzia per lasicurezza nazionale epolizia giudiziaria.