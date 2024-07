Meteo estate 2024 arriva la botta inaspettata | non sarà come ce lo aspettavamo Giuliacci anticipa cosa accadrà

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tutte lezioni sulprevisto per i prossimi mesi dell’svelatra qualche settimana. Ondate di caldo e nubifragi improvvisi, finora l’non è cominciata nel migliore dei modi. Ildelle ultime settimane ha fotografato una situazione climatica altamente instabile, caratterizzata da cambi repentini: si alternano le giornate di sole ad improvvisi rovesci temporaleschi, anche gravi.i prossimi mesi – Cityrumors.itLa partenza dell’ha demoralizzato molti viaggiatori, i quali hanno dovuto posticipare o addirittura rinunciare alle proprie partenze a causa delle condizionirologiche avverse. Tuttavia, nonostante i picchi di caldo in alcune città italiane, sono ancora molti i luoghi del Bel Paese in cui si registrano temperature basse rispetto alle medie stagionali cui siamo abituati.