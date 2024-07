Marina di Camerota | successo per la notte bianca

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Torna adila splendida: tra gli eventi più attesi dell’estate cilentana Dopo un anno di attesa, torna adila tanto amata, uno degli eventi più in voga della stagione estiva cilentana. La pittoresca “Perla del Cilento” si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico sotto le stelle, offrendo una serata indimenticabile a residenti e turisti. Il tabellone di quest’anno promette un ricco assortimento di eventi e attrazioni, pensate per soddisfare tutti i gusti e le età. Le strade e le piazze del paese saranno animate da una varietà di spettacoli e attività, tra cui: sfilate di moda, esibizioni circensi, artisti di strada, musica dal vivo, dj set e tanto altro. L’evento vedrà la partecipazione di artisti provenienti da ogni angolo d’Italia e anche dal Sudamerica, rendendo laun vero e proprio festival multiculturale.