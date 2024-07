Il Grifo rifiuta la holding si ritira Ma spunta una nuova possibilità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Massimiliano Santopadrel’offerta e ladel Lussemburgo annuncia lata. Il passo indietro è firmato dall’avvocato Antonio Di Tommaso, amministratore dellache lunedì, attraverso la stampa, aveva fatto conoscere l’offerta messa sul piatto del presidente Santopadre. In realtà quanto recapitato al presidente del Perugia non era esattamente un’offerta da 8 milioni, ma di quattro (a rate) più la copertura del debiti (si parla di 1,8 dopo lo stralcio, più circa 700mila), con l’Academy che sarebbe andata allaproprietà e con la questione sponsor tecnico da valutare se e solo se a parità di condizioni con altri. "TimeNovaS.A. comunica che è stata ricevuta la risposta da parte della proprietà del Perugia, la quale ci comunica che la nostra offerta per 8 milioni di euro “non può essere accettata”.