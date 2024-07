Cogne isolata per un altro mese Il ministro | non ci sono più risorse | Assicuratevi contro il maltempo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La strada che porta anon sarà agibile per un, metà stagione turistica è praticamente andata. Un danno paragonabile a quello del Covid: luglio è come se fosse Natale, perderlo significa dimezzare il fatturato annuo. È pessimo l’umore sotto il Gran Paradiso. A portare speranza è ilDaniela Santanchè con il progettomette le ali: "Porteremo i turisti con l’elicottero. Dovranno naturalmente fermarsi per un periodo congruo, almeno 4 giorni in albergo oppure 15 giorni in seconda casa". Intanto con l’elicottero cercano una via di uscita mentre si contano i danni del nubifragio di sabato notte. Dal suo alpeggio devastato nella Valnontey Bruno Jeantet ipotizza un’autonomia di erba e acqua di appena 15 giorni per le sue 40 mucche.