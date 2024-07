Cerciello Rega dalla corte d’appello di Roma nuovo sconto di pena per Elder e Hjorth

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Quindici anni e due mesi per LeeFinnegan e 11 anni e 4 mesi per Gabriele Natale, sono le pene che lad’Assisediha stabilito per i due californiani accusati dell’omicidio di Mario, il vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso nel luglio 2019 nel quartiereno di Prati. La sentenza è arrivata oggi, 3 luglio 2024, a distanza di cinque anni dal delitto. Il processo In primo grado, i due imputati erano stati condannati all’ergastolo. Ridotto in appello nel 2022 a 24 anni per LeeFinnegan e 22 anni per e Gabriele Natale Hjort. Un’ulteriore svolta si era avuta dopo l’intervento della Cassazione, che aveva annullato con rinvio le pene comminate, disponendo unprocesso di secondo grado.