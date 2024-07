Agricoltori toscani in marcia contro l’emergenza ungulati

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Basta cinghiali e fauna selvatica inllata. La misura è colma”. È questo lo slogan con cui glitornano in piazza con un grande presidio aperto dalla “” dei cinghiali dei giovani imprenditori per denunciare con forzafauna selvatica. L’appuntamento è per domani (4 luglio) dalle 9 di fronte a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, punto di ritrovo della mobilitazione deglie allevatori provenienti da tutte le province della regione con cartelli, slogan e fischietti. Al presidio parteciperanno, insieme alla presidente regionale di Coldiretti Letizia Cesani, tutti i dirigenti provinciali, sindaci, consiglieri regionali e assessori che hanno aderito all’invito. Per l’occasione saranno divulgati i dati sugli incidenti stradali in Toscana provocati dagli animali selvatici ed i risultati di una indagine sulla percezione del